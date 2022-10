Impallomeni: “Calhanoglu top, bravo Inzaghi. L’Inter risalirà”

Juve per il quarto posto? Non la escluderei. Ci ha abituato a rimonte clamorose. Lo scorso anno anche è arrivata quarta, sembra un campionato diverso per ora, con Atalanta e Udinese lì in alto. Vanno considerate anche queste nuove entrate. Per me risalirà anche l'Inter e sarà una bella lotta per la zona Champions. Per lo Scudetto ci sono ora Milan e Napoli ma a gennaio inizia un altro campionato".