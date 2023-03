Impallomeni: “In estate prevedo cessioni eccellenti per le squadre italiane”

"Da tempo non vedevo così irritato Mancini. Non dobbiamo buttarci giù, abbiamo ottimi giocatori, ma quanta testa mettono in certi appuntamenti, visto che ci sono anche i club? Magari a giugno vedremo un'altra Nazionale. Serve trovare dei giocatori riferimento ma ora non ce li ha. Deve reinventarsi un gruppo. Non ci sono dei leader che possono aiutarlo e sembra che ci sia confusione, ma non metto la mano sul fuoco che siamo più deboli di altri".

Sarà un altro mercato povero per le italiane?

"Credo che ci saranno cessioni eccellenti non solo per la Roma ma anche per altri club. Dovranno vendere bene e anche acquistare bene, per mantenere una sostenibilità economica e tecnica. Il Napoli opera bene da anni e sta ottenendo i risultati dopo un percorso che aveva i suoi rischi. Il Napoli deve essere un esempio virtuoso da seguire, come lo era lo scorso anno il Milan. Per me Lazio, Roma e le altre".