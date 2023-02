Impallomeni: “Conte? Il suo desiderio è tornare in Italia. Inzaghi e Pioli…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del futuro di Dybala e Mourinho. Alla vigilia di Salisburgo-Roma, entrambi hanno rilasciato alcune dichiarazioni che non lasciano tranquilli i tifosi della Roma. "Dybala ha ragione, inutile fare programmi, si deve pensare all'immediato. Poi si vedrà. Mourinho non è un allenatore comune, lo si sapeva e lo sapevano in primis i Friedkin. Vedremo se Mourinho sarà disposto ad abbracciare questo progetto nuovo. Se ci sono dei compromessi, Mourinho per me potrebbe anche restare, accettare la sfida. Napoli e Milan hanno insegnato come si può vincere, unendo i bilanci ai contenuti tecnici. Per me nella Roma regna l'unione, non c'è nulla di clamoroso".