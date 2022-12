Impallomeni: “CR7? Ieri vittoria dell’allenatore che ha salvaguardato il gruppo”

"Lui non accetta questo tipo di realtà. Ieri vederlo in panchina anche lo si è capito. Ieri è stata la vittoria di un allenatore che salvaguarda il gruppo. Deve abituarsi a essere non più il primo tra i grandi ma uno tra i migliori. Ha un carattere particolare, molto egocentrico, ora però è la sua debolezza. E' una visione triste, ma deve cambiare. Le scelte non le fa l'allenatore ma la squadra. Lo rispettano perché è stato un grande, parlano i numeri per lui. Rappresenta tanto ma la squadra è pronta. Il Portogallo ieri ha mandato un messaggio chiaro al Mondiale".