Impallomeni: “Juve, con un titolo si nasconde tutto. Inzaghi al di là delle critiche…”

"Le parole di Allegri in conferenza ammettono che vuole continuare ma toccherà alla nuova dirigenza tracciare la linea per il futuro. Il prossimo sarà un anno zero, ci sono le basi per essere vincenti subito a patto che si chiarisca tutto quanto c'è al di fuori del campo. La dirigenza forse deve avere la lucidità di capire che almeno il prossimo anno Allegri è l'uomo da cui ripartire. Inzaghi? Al di là delle critiche che ci stanno, ritengo lui un ottimo allenatore. Ma nella valutazione complessiva il valore dato dai tifosi è determinante. Per loro è stato grave perdere lo scudetto contro il Milan e questo vale di più delle coppe vinte.