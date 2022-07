Impallomeni: “Critiche a Zhang? Non ci sarebbero state se Lukaku…”

"Se Lukaku fosse arrivato dopo Dybala e Bremer, non ci sarebbe stato tutto questo. Ora l'ambiente è cambiato, dopo il grande entusiasmo c'è la delusione. L'Inter però rimane la seria candidata per vincere, la paura rimane Skriniar. Questo può spostare molto nella valutazione. Se rimane, alle prime vittorie si dimentica tutto"

Juve, Allegri non si nasconde più a parla di Scudetto:

"Ciotti una volta disse 'Cerchiamo di capire innanzitutto chi siamo'. Allegri lo ha sintetizzato. Non si è nascosto e ha dichiarato che devono tornare a vincere per far capire chi siamo".