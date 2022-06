Impallomeni: “Dybala? Sarebbe clamoroso se dovesse andare al Milan perché…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Per me c'è la suggestione Milan, potrebbe fare bene anche lì, ma il discorso è un altro. Sarebbe clamoroso se dovesse vestire la maglia rossonera. Credo che siamo di fronte a una situazione clamorosa. E' stato centrale lui nella storia recente della Juve e si ritrova ad essere un pacco postale. Non mi immagino una cosa del genere".