Impallomeni: “Dybala? Forse dietro c’è l’Inter. C’è una cosa che non mi torna…”

L'ex calciatore, intervistato da Tmw Radio, ha parlato della rottura tra l'argentino e la Juve e del possibile futuro dell'attaccante

"Credo sia solo una questione puramente economica, con una Juve che non ha certezze sul piano del rendimento, perché il giocatore come qualità non si discute".

"Potrebbe essere così. Io credo una italiana, o inglese. Perché no l'Inter? Ma dico anche: questo Dybala guadagna meno di Allegri e Rabiot, no? Ma passa per quello che chiede di più, non mi tornano certe cose".