Impallomeni: “Inter, ripensamento su Dybala sarebbe clamoroso. E se andasse al Milan…”

"Sì, certamente. Sarebbe un colpo mediatico per il Milan ma al contrario per l'Inter, che lo aveva quasi annunciato e ha illuso i tifosi. Lautaro in uscita per fare spazio a Dybala? Per me si doveva aspettare l'uscita di Dzeko e Sanchez. Il Milan deve pensare a se stesso, a prescindere da come si muovono le altre. Il Milan, con una politica opposta a Inter e Juve, ha vinto sul campo in maniera intelligente, creando identità di gioco e facendo crescere giocatori medi. E' un esempio da emulare. Oggi il Milan ha già un'ossatura importante, con Dybala sarebbe un upgrade”.