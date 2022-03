Impallomeni: “Dybala? Mi auguro resti in Serie A, perdiamo troppi campioni”

Le parole dell'ex calciatore: "I grandi calciatori non ci sono più. E Dybala è un calciatore di questo tipo"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Mi auguro che possa restare per questa Serie A che sta perdendo continuamente pezzi da novanta. E' un'industria quella del calcio, i tifosi sono una parte fondamentale e ci si dimentica di questo. Allo stadio si va anche per i campioni, cosa che vengono a mancare ora. I grandi calciatori non ci sono più. E Dybala è un calciatore di questo tipo".