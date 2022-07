Impallomeni: “Dybala ha tutto per fare una stagione straordinaria. Roma mina vagante se…”

"Mi è sembrata una conferenza stampa molto equilibrata di un giocatore che avrà tutte le condizioni ideali per rendere e fare una stagione straordinaria. Ieri una grande giornata organizzata dalla Roma per lui, veramente straordinaria. Mancava una cosa del genere a Roma, mancava una proprietà che avesse certe attenzioni. Hanno capito che la risorsa primaria è la partecipazione del pubblico. Se la Roma dovesse centrare Wijnaldum e Bailly e non cede Zaniolo, potrebbe essere la mina vagante".