Impallomeni: “Dzeko sembra ringiovanito, l’Inter deve temere solo se stessa. A Napoli…”

Intervistato da TMW Radio, l'ex giocatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato così di Inter-Roma

"Dzeko sembra ringiovanito, è un giocatore che ha una grande voglia di vincere. Ha scelto l'Inter non per un finale di carriera banale, ma ha fatto una scelta ponderata. Ieri ha fatto un grande gol. Possiamo dire che Inzaghi ha ritrovato i gol degli attaccanti e una vittoria limpida, meritata. L'Inter deve temere solo se stessa, perché è una squadra forte, che può staccare le avversarie se riprende una certa intensità di gioco. E' stata formidabile nei primi 15' ma normale nei restanti minuti. Se fa così a Napoli non credo possa uscire con un risultato positivo. La Roma ha deluso, in una partita da dentro o fuori è stata normale. Sabato a Napoli per l'Inter sarà un test importante".