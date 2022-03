Impallomeni: “Inter, servono 3-4 colpi per colmare il gap con le big d’Europa. Dybala…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la prestazione dell'Inter di Simone Inzaghi ad Anfield Road

"Servono 3-4 colpi per reggere l'urto europeo. Inzaghi adatto da big europea? Devi trovare empatia col gruppo e giocatori con voglia di sacrificarsi. Non è detto che con le figurine tu vinca. Dipende da vari fattori".

"La Juve si dovrà necessariamente rinforzare la prossima stagione. Mi chiedo: c'è uno più forte di Dybala, che possa dare assist, gol e qualità? Io credo di no. In questa situazione, con l'incontro slittato, non vorrei che in questo momento particolare della Juve, che deve andare a caccia della Champions, si facesse autogol. Allegri sta stirando la corda e non sai se può spezzarsi da un momento all'altro. Dybala, al netto di tutto, è ritenuto il più forte da Allegri, che lo stima".