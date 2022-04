Impallomeni: “L’Inter oggi vincerà, sul Milan non metto la mano sul fuoco”

Ospite di TMW Radio, l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha detto la sua sugli impegni in campionato di Inter e Milan

"Secondo me l’Inter vincerà, non metterei invece la mano sul fuoco per il Milan. I rossoneri sono superiori e molto favoriti. Il Genoa ha un gioco spigoloso. Lo Spezia è un po' a stomaco pieno mentre l’Inter è carica, quindi la vedo più semplice questa come partita".