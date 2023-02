Impallomeni: “Inter, non sarà semplice contro il Porto. E’ una squadra esperta e furba”

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha fatto alcune considerazioni sulla sfida di Champions League tra Inter e Porto, in programma mercoledì 22 febbraio:

"L'Inter in Champions ha il Porto, squadra furba, esperta, non sarà semplice. Ha un lieve vantaggio l'Inter. Il Napoli visto anche ieri sera è una squadra che fa del sacrificio e della corsa le sue armi vincenti. C'è entusiasmo, l'Eintracht non va sottovalutato ma è avvantaggiato".