Impallomeni: “Fra le italiane, la più pronta per la prossima Champions è l’Inter”

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni si è proiettato sulla prossima stagione europea delle squadre italiane

Guardando al prossimo anno alle 4 andate in Champions, quale vede come più pronta?

"L'Inter non ha fatto una brutta Champions, è stata eliminata da quella andata in finale. La Juventus è stata sfortunata nella partita di ritorno col Villarreal. L'Inter, come struttura, è la squadra che ha solidità. Inzaghi farà tesoro di questa esperienza, sarà sotto osservazione il prossimo anno, dovrà vincere e si dovrà far trovare pronto all'appuntamento".