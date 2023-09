Impallomeni: “Inter più completa del Milan, ma il derby esce da ogni pronostico”

"Vedo una Nazionale troppo ingenua, scolastica, che non sa interpretare le letture durante i 90'. Dobbiamo toglierci dalla mente l'etichetta di squadra forte. Siamo una di seconda fascia e si deve dimostrare in campo di essere competitivo e di saperti guadagnare la pagnotta. Cambi gli addendi ma il prodotto è sempre quello".

"La prima. Il derby sappiamo che esce sempre fuori da ogni pronostico. La Juventus affronta una Lazio che ha sbancato il Maradona ed è un test importante per la Juve se può scollinare una zona importante e la Lazio per ritrovare brillantezza. Se uscisse fuori da Torino con un risultato positivo si rimetterebbe in corsa per qualcosa d'importante".