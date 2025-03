Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della sfida che attende l'Inter questa sera. I nerazzurri affronteranno il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di Champions League. "Credo che l'Inter abbia la possibilità di gestire questo ritorno e preparare al meglio l'Atalanta. L'Inter ha una struttura, è l'unica in corsa su tre fronti ma serve alzare il livello di gioco. Ha lo spirito di squadra però, sarà una bella sfida per lo Scudetto. L'Atalanta? In questo momento le squadre di Gasperini salgono di livello, lo si è visto contro la Juventus già".

Certo è che è una lotta serrata:

"E' un campionato che aspetta tutti, sia Scudetto che lotta per il quarto posto che per la salvezza. Si è abbassata la quota dappertutto ma è estremamente intrigante questo campionato. L'Inter lì davanti è favorita, ma deve portare qualcosa a casa. Inzaghi lotta contro se stesso, ha il precedente del duello con Pioli e le polemiche che gli sono piovute addosso. E' innegabile che è un grande allenatore, ma ha avuto delle difficoltà. Deve ancora diventare importante, più di quanto non lo sia già. Nervoso? E' un mix tra l'ansia da risultato e il nervosismo di non avere a disposizione i suoi uomini migliori al top della condizione. La notizia lieta è Calhanoglu, sta migliorando Bastoni, ma tanti devono migliorare".