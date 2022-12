Impallomeni: “L’Inter ha una forza impressionante. Zhang? Vedendolo così…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito del club nerazzurro tra campo e futuro societario

Daniele Vitiello

Ospite del pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà, Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato dei temi del giorno.

Come commenta le parole di Zhang sull'Inter alla cena di Natale?

"Vedendolo così in versione su di giri, è stata una festa in cui ha partecipato mandando dei messaggi chiari. Credo ci sia la volontà, è contento di essere al timone dell'Inter ma c'è da rifinanziare un debito. Le strade sono molteplici ma credo che prima o poi se Zhang dovesse rimanere arriverà un partner. Anche vista la situazione finanziaria".

La situazione comunque è grave dappertutto:

"La situazione dell'Inter è grave ma è una barca il calcio italiano che fa acqua da tutte le parti. Se siamo arrivati qui la colpa è di tutti. Se c'è un prodotto che ormai va nei mercatini dell'usato e non ha più il palcoscenico di anni fa...Non ci sono i mezzi, le infrastrutture. In ogni parte d'Europa ci sono gli stadi di proprietà, qui no. Qui se uno mette i soldi non può fare i soldi. Deve essere data la possibilità nel rispetto delle leggi, sennò è impossibile che si cresca".

Questa Inter è credibile per una rimonta? O è meglio il Milan?

"L'Inter ha una forza impressionante. Non pareggia, deve trovare continuità e fare un filotto importante. Deve ritrovare la forma negli uomini migliori e ripartire subito vincendo con il Napoli".

Dybala e De Ketelaere potrebbero cambiare ruolo. Che ne pensa?

"I cambiamenti sono positivi. Nella Roma per sbloccare il gioco di qualità Mourinho sa che Dybala falso nueve ci sta. Ma se non hai le alternative, gli intermedi che partono, gli esterni che chiudono con i tempi giusti, non va. Mourinho può fare questo tentativo per migliorare la fase offensiva e sblocchi anche Abraham. Se perde il posto, deve reagire e lo puoi ritrovare e ripristinare il vecchio schema".

Non c'è il rischio di confondere un giovane come De Ketelaere?

"E' un grande giocatore, deve formarsi come personalità. Puoi aiutarlo o gradualmente, se va tutto a gonfie vele, oppure dandogli una responsabilità enorme dandogli continuità e facendolo sentire importante. Poi ovvio deve metterci del suo. Poi c'è da chiedersi quanto puoi aspettarlo? Perché comuqnue devi fare punti. Il Milan aspetta di più i suoi giocatori, faranno in modo che sarà una risorsa. E Pioli in questo è molto bravo".