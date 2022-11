Impallomeni: “L’Inter ormai fuori dalla lotta scudetto, ha preso troppi schiaffi”

"E' vero che a gennaio inizia un altro campionato e i distacchi sono enormi, con il Napoli che sta dominando. E' una delle più forti d'Europa questo Napoli. E' devastante in Europa e in Italia, ha segnato 52 reti ed è un fenomeno internazionale. Anche arrivasse secondo o terzo, merita comunque l'attenzione per quello che ci ha regalato. Sta andando oltre la tattica Spalletti, nel 2022 dovrà essere ricordato per quello che sta facendo ora. Alla soglia dei 60 anni è il più giovane dei tecnici europei. L'Inter ormai è lontana, ha preso schiaffi con troppe squadre. E poi ancora i cambi: togli la tecnica e la fantasia per mettere gli incursori?".