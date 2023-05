Impallomeni: “Inter, Gagliardini inconcepibile. Ha scombinato i piani”

"Ha giocate 15 partite in 50 giorni, ha una partita che vale un trofeo ora e un calendario non facile. Direi solo che Gagliardini ha scombinato il piano gara, l'ha ripresa poi Di Lorenzo si è inventato una perla. Stanno preparando la finale di Champions e anche un possibile riscatto di Lukaku, che sposterebbe tantissimo qui".

"Dice che viene da lontano la cosa ed è stato tutto definito. Credo che la sua dichiarazione sia inappuntabile, se non mi metti a disposizione tutto quello che serve per fare un certo tipo di lavoro, grazie e arrivederci. Non è un problema di denaro, ma si lega a sensazioni che ha maturato. E' l'atto conclusivo di una situazione che De Laurentiis comunicherà a breve".