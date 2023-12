Impallomeni: “Inter? Il segreto lo ha detto Spalletti. Deve però temere…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito dei nerazzurri lanciati in vetta alla classifica e desiderosi di arrivare in fondo

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni . Queste le sue considerazioni: "Sull'Inter ha risposto bene Spalletti, che ha detto che la vede mettere d'accordo l'aspetto fisico e tecnico. Il segreto credo sia proprio questo. Inzaghi ha fatto un balzo in avanti su diversi aspetti. La Juventus? C'è una rivisitazione di Allegri. E' arrivato dove ha faticato nei primi due anni".

"Si è aggiornato, ha capito che il calcio è diverso. Il salto in avanti lo ha fatto nella convinzione che ha dato alla squadra, ma ha anche aggiunto un po' di proposizione oltre alla difesa arcigna. Ed è per questo che deve far temere l'Inter. C'è una compattezza ben definita, ha personalità la squadra, ma ora ha un'offerta propositiva interessante. E' più ficcante, cattiva questa Juve. Poi non so quanto durerà, arriveranno momenti di crisi, ma avrà sempre un impegno alla settimana e alla lunga farà la differenza", ha aggiunto.