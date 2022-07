Impallomeni: “Inter, Inzaghi dovrà inventarsi qualcosa. Rischia di incartarsi se…”

Nel suo intervento a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato anche dell'Inter. Queste le sue considerazioni sulle scelte tattiche di Simone Inzaghi e non solo: "I giocatori non vogliono andar via perché sanno che possono vincere lo Scudetto. Nel calcio non per forza devi giocare con gli esterni. L'Inter può vincere in altri modi e qualcosa dovrà anche inventarsi pure Inzaghi, un sistema alternativo al 3-5-2. C'è una via di mezzo, perché rischi di incartarti in qualche sfida con lo stesso modulo".