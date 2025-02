Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato le polemiche arbitrali scoppiate nel corso dell'ultima giornata di Serie A. "Non saremo mai tutti completamente d'accordo, ci saranno tante interpretazioni diverse degli arbitri e del VAR. Si fa una gran confusione, per questo non se ne esce. C'è chi dice aboliamo il VAR, per me no. Dovrebbero trovare un protocollo meno cervellotico, più snello. L'AIA recepisce quello che arriva dall'IFAB, vedremo anche come Collina e gli altri vogliono rimodellare il tutto. Servono meno regole ma chiare".