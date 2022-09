Impallomeni: “Inter messa meglio della Juve. Alla ripresa sfida delicata, attesa al varco”

"Credo che l'Inter sia messa meglio della Juve, ma c'è poca differenza. Siamo ancora alla settima giornata, per l'Inter ci sarà una sfida delicata ed è attesa al varco. Il Bologna ha cambiato allenatore, la Juve deve ritrovarsi tra le polemiche. Io però non farei il de profundis alla Juve in questo momento, e anche all'Inter".