Impallomeni: “Inter-Napoli decisiva? No, è presto. Nerazzurri i più forti”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter è la più forte del campionato ma i numeri non gli stanno dando ragione. E' un gioco bello, diverso da quello Conte"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così della gara di domani tra Inter e Napoli: "Se è decisiva? No, è ancora presto. L'Inter è la più forte del campionato ma i numeri non gli stanno dando ragione. E' un gioco bello, diverso da quello Conte, ha giocatori formidabili. Vedremo la condizione generale. Davanti Napoli e Milan viaggiano, ma la crescita delle medio-piccole farà la differenza nel girone di ritorno, con qualche sorpresa. Occhio all'Inter, che se vince può tornare, ma starei attento alle altre. L'Atalanta si accende a dicembre".