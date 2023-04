Impallomeni: “Inter, l’occasione Champions pesa. Il 4° posto e il lato B…”

Stefano Impallomeni, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato nel corso di 'Maracanà', trasmissione in onda su TMW Radio, dei temi del giorno.

"Nei top metto Mourinho. E poi la Lazio, che è la squadra più in forma. +12 rispetto allo scorso anno. E poi il lato B delle milanesi, che in campionato sono in deficit quest'anno".

"Se non dovessero centrare l'obiettivo sarebbe clamoroso. La Roma poi avrà Milan e Inter in casa e giocarsi la qualificazione lì. La discriminante sarà la coppa. E' paradossale ma andassero in semifinale rischiano davvero di perdersi in campionato".