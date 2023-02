Impallomeni: “Inter la più forte ma è un rebus. Inzaghi? Non capisco come…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha parlato così del pareggio dell'Inter con la Sampdoria: "Sono molto sorpreso. l'Inter è la più forte del campionato italiano da tre anni ma è un rebus. Quante responsabilità di Inzaghi? Non so quantificarle. Secondo me è molto bravo a preparare certe partite, soprattutto in coppa, a volte sbaglia. Ieri ha giocato in nove e mezzo all'inizio.

Non è riuscito a nulla a Gosens e Lukaku, poi c'è stato un contagio negativo con Lautaro e Barella è andato in escandescenza. Inzaghi cerca sempre risposte da certi giocatori ma non le ha mai. Non c'era il Porto alle porte, c'era da fare tre punti per blindare il secondo posto, doveva andare sul sicuro. Ora non so più come finirà. Inzaghi è un buon allenatore, ma non capisco come prepari benissimo alcune partite e si perda nella ricerca poi di recuperi di alcuni giocatori in alcune sfide chiave. Dimarco e Dzeko sono il 50% del gioco dell'Inter ora, sono due cambi destabilizzanti".