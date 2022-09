Impallomeni: “Inter-Roma più rischiosa per Inzaghi. Lukaku finora non pervenuto”

Nel pomeriggio di TMW Radio, Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato così verso Inter-Roma di domani

Alessandro Cosattini

Inter, Inzaghi conferma Asllani dall'inizio con la Roma:

"E' la scelta giusta, è un ragazzo che giocherà dall'inizio una partita importante in un momento molto delicato. E' lui il vice-Brozovic, vedremo cosa farà. Non sarà facile per lui, perché è un ruolo delicato e avrà di fronte una squadra molto forte".

Inter, quale assenza si farà sentire di più tra Brozovic e Lukaku?

"Brozovic. E' quello più coinvolto nella causa nerazzurra. Lukaku finora non pervenuto. Se tornerà quello di due anni fa sarà una cosa seria, per ora non pervenuto. Non lo vedo titolare all'Inter in questo momento".

Partita più speciale per chi dei due tecnici?

"E' più rischiosa per Inzaghi, ma molto speciale per Mou, che ha ancora un sentimento per l'Inter. Per lui sarà un pomeriggio speciale e una partita molto delicata. Non è decisiva per entrambe ma è un crocevia importante. L'Inter è molto più forte ma sta deludendo, la Roma è lì sorniona ma non ha ancora liberato il suo potenziale. E' un esame per entrambe. Probabile che esca un pareggio".