Impallomeni: “Inter deve decidere quando e come vincere lo scudetto”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio ha parlato così di alcune big in corsa per lo scudetto, tra cui l’Inter. "Quando si parla di Juve, cosa significa prospettiva? C'è qualcosa che sfugge alla mentalità giudicata dagli avversari per i risultati e le vittorie. O la ami o la odi, spacca in due. Ma la prospettiva di cosa? Devi vincere. Io non credo che la Roma possa puntare a qualcosa in più del quarto posto, nonostante Lukaku. Devi alzare l'asticella di sicuro e Mourinho lavorerà proprio per questo.