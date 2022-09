Impallomeni: “Inter, Skriniar non è quello dell’anno scorso. Condizionato da…”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato dei temi della Serie A ai microfoni di TMW Radio. Questo il pensiero su Leao e Skriniar, accomunati da un futuro ancora tutto da scrivere: "Le voci di mercato condizionano. Anche Skriniar non è quello dello scorso anno. Leao si sta confermando ad alti livelli ed è essenziale per questo Milan. Lo dovesse perdere, alla lunga ne risentirebbe".