Impallomeni: “Per il Milan è un momentaccio, l’Inter può dare una spallata ai rossoneri”

"Scontato dire l'attacco, però credo che a centrocampo si possa decidere. Conterà la qualità, non soltanto il dinamismo. In casa Milan sono curioso di vedere come giocherà in difesa anche. Davanti l'Inter fa paura. L'Inter ha anche più possibilità di cambiare la partita anche con i cambi. Il Milan è in un momentaccio, magari ne può uscire fuori subito vincendo la coppa. Visti gli stati d'animo, mi ricorda la vigilia di campionato quando il Milan ribaltò l'Inter e poi lanciò la volata Scudetto. L'Inter può dare un spallata psicologica ancor più forte al Milan, che non ha tutte queste convinzioni ora".