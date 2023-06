Impallomeni: “Inzaghi ha la squadra già fatta. Brozovic messo da parte per…”

Su Mourinho

"La polemica è una forma di strategia, che può piacere o meno. Si è sempre contraddistinto per questa forza dialettica. Ora a Roma sembra che sia nato adesso questo suo carattere. Dopo gli episodi di Budapest e gli episodi in campionato sembra che ci sia un corpo a corpo con gli arbitri. Sono sicuro che debba cambiare strategia, anche se non vuole. Il caso Chiffi rientra nel novero delle opinioni personali. Sono d'accordo che non debba scusarsi, prenderà 2 giornate ma rimarrà coerente fino in fondo. Ha espresso un parere, come facciamo tutti. Comunque prenderà la squalifica ma poi si tracci una linea e si riparta diversamente".