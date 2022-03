Inter, Impallomeni: “Inzaghi? La comunicazione è importante. Allegri è…”

Le parole dell'ex calciatore: "E' ritornata l'Atalanta scintillante, divertente che conoscevamo. L'eclettismo di alcuni giocatori è fondamentale"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha parlato così di Simone Inzaghi e di qual è, a detta sua, il suo limite: "E' importante anche la comunicazione. Lo scontro dialettico in una certa fase è importante. Allegri è rientrato in questo gioco anche con il linguaggio, con certe parole e sguardi che fa".

Juve e Atalanta sono in corsa per lo Scudetto?

"E' ritornata l'Atalanta scintillante, divertente che conoscevamo. L'eclettismo di alcuni giocatori è fondamentale, vedi Koopmeiners e Pasalic. Gasperini si sta esaltando in questa emergenza e ha trovato un Piano C viste le tante assenze. Piano piano sta recuperando i pezzi e sarà un cliente scomodo per tutti, visto che storicamente nel girone di ritorno è debordante. E' una squadra seria, importante, che è sempre a grandi livelli. Le prime 4-5 dovranno almeno piazzare 7-8 vittorie per rimanere lì. E l'Atalanta può avere questo ruolino".