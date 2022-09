Impallomeni: “Inzaghi, Roma è decisiva per il futuro. La vera domanda è questa”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex giocatore ed attuale giornalista, ha parlato così di Inter e di Inzaghi

Matteo Pifferi

"Ci vuole tempo, siamo alla settima giornata. Non so cosa si sono detti ad Appiano tra Inzaghi e dirigenza, ma di sicuro Inzaghi ora si giocherà parecchio, come Allegri. Non possono più perdere partite. Le sfide con Roma e Bologna possono essere decisive. Se non portano risultati nelle prossime sfide, le panchine possono cambiare".

Non essere cambiati solo per questioni economiche può essere deleterio per gli allenatori?

"C'è di meglio in giro? Questa è la domanda. Forse sì, ma in corsa, nuovo ambiente, è difficile per tutti, soprattutto in certi club. Credo che entrambi comunque abbiano addosso il fantasma dell'esonero. Tutti e due rischiano, al di là dei soldi, se non fai risultati rischi".