Impallomeni: “Mancini dice che abbiamo dominato? Ma cosa?! E su Mourinho…”

"Al netto di tutto, avevo dei dubbi su fatto che tre giocatori su quattro hanno giocato col sistema a tre. Il centrocampo ha deluso poi. Il primo tempo brutto e davanti non avevi empatie. Pellegrini sull'out ci può giocare ma non è ideale. Retegui ha avuto tre palle e un gol, quindi bene, anche perché non conosceva nessuno. Mancini non è mago Merlino, ha affrontato l'Inghilterra con 4-5 giocatori che non si conoscono e devono fare dei movimenti che non sanno fare. Anche perché nel secondo tempo l'Inghilterra sembrava un topolino. Davanti non la prendevamo mai e non tiravamo mai in porta. Mancini dice stradominato? Ma cosa!? E' una sconfitta che ti apre gli occhi".

Roma, c'è gelo tra Mourinho e i Friedkin. Che scenario si sta preparando?

"Per me non c'è gelo ma grande tensione per i risultati. Però l'obiettivo è lì, ora la squadra si deve ricompattare e dimenticare il derby, perso meritatamente. Sul futuro di Mourinho non so. Ufficialmente non si sa nulla, per me si saprà tra pochi mesi. Ha detto che parlerà alla fine e deciderà. Lui sta dimostrando che è dentro il progetto, lo dimostra andando a vedere la Primavera. Vuole capire bene che sarà la Roma in futuro".