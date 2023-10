Impallomeni: “Italia? Vedo la mano di Spalletti. Barella e Frattesi all’Inter…”

"Ko dopo un buon primo tempo. E' stata una bella Nazionale, Spalletti deve essere soddisfatto. Attualmente il calcio pretende un dinamismo elevato e giocare 45-50 minuti in quel modo, tenendo testa all'Inghilterra e superiore addirittura nel primo tempo, con un arbitraggio che non mi è piaciuto per niente, è ottimo. Gli avversari erano superiori come squadra e tecnica. Bellingham è il prototipo del calciatore moderno e lo ha dimostrato anche ieri. E' davvero impressionante anche come voglia e personalità. Vedo la mano di Spalletti e la voglia di azzurro comunque, al di là della struttura di gioco. Ho visto la voglia anche nelle parole dei ragazzi.

Ora avanti, è un risultato negativo, ma ho visto tante luci soprattutto nel primo tempo. Dovevi prenderti anche dei rischi e lo hai fatto. Se vuoi essere protagonista, competitivo, tenere testa a certe squadre, devi rischiare qualcosa o rimani indietro. Tutta la squadra bene, tranne in ombra Scalvini, un po' in difficoltà. Di Lorenzo in difficoltà in fase difensiva con giocatori forti, anche nei disimpegni. Da uno come lui certe distrazioni non me le sarei aspettate. Scamacca deve legare più il gioco ma mi è piaciuto. Bene Frattesi e Barella insieme. Possono giocare insieme anche all'Inter ma lì c'è una scelta importante".