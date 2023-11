E' la Juve l'anti-Inter?

"Se continua così, avendo un impegno a settimana, le cose si fanno interessanti. Ma per me l'Inter deve temere solo se stessa. E' una squadra che sta prendendo corpo, ieri ha ricordato Nereo Rocco, ma finchè vince ha ragione Allegri. Dall'altra parte dico che la Viola poteva giocare fino a Pasqua ma non avrebbe mai segnato".