Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così della crisi della Juventus: "Credo che il calo della Juve sia dipeso dalla fatica nel mantenere un ritmo intenso. E' una squadra che ha fatto molto bene con il sacrificio del gruppo e l'unità d'intenti. Dopo il ko con l'Inter è crollato tutto. Da Chiesa ho percepito un disagio, neanche così lieve. Mi aspetto una Fiorentina che può mettere in difficoltà la Juve. Mi aspetto una reazione caratteriale della Juve, come dimostrato con la Lazio. Vediamo se è stata attaccata la spina a livello caratteriale. La Fiorentina di Italiano crea tanto, non è timida".