Impallomeni: “Lautaro deve vincere la depressione. Grande atteggiamento dell’Inter”

L'ex calciatore, intervistato da Tmw Radio, ha parlato della sconfitta dell'Inter a San Siro contro il Liverpool e dei problemi in attacco

"E' stata una bella partita, mi è piaciuta molto, l'Inter ha fatto una grande partita, pessimo risultato ma grande atteggiamento. Non si deve buttare giù per questo. Era curioso sapere di vedere il gap tra calcio italiano e inglese, ma in queste sfide conta l'abilità del singolo. Hanno segnato Firmino e Salah, dall'altra parte Dzeko e Lautaro hanno avuto poche opportunità. Poi quando hai dei terzini importanti come i loro, che fanno assist e spingono, stai già un passo in avanti. L'Inter deve prendere questa sfida come uno step per andare avanti".