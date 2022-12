Impallomeni: “Lautaro la delusione più grande. Lukaku deve riscattarsi”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così dell'Argentina al Mondiale: "La delusione più grande è quella di Lautaro, che è stato investito dal talento e dall'opportunismo di Alvarez. Mi ricorda Carnevale-Schillaci negli anni Novanta. Succede in un Mondiale che diventi protagonista l'underdog. Dybala è chiuso da Messi ma è scelta tecnici, Di Maria dopo Messi è il più forte e se sta bene è utilissimo, Paredes non lo so, deve ancora dimostrare qualcosa e anche in Italia alla Juventus ha perso il posto. Può diventare un giocatore importante però".