Impallomeni: “Lazio, troppo nervosismo: così è autolesionismo. Derby? Mou e la Roma…”

"La Roma ha vinto con merito, Mourinho ha cambiato la squadra nel secondo tempo, ha avuto più talento e strappi. La Lazio è stata sfortunata, è entrata in un nervosismo inspiegabile. Se non si innervosiva, vinceva con la Salernitana e anche ieri. Non deve farsi prendere dal panico, ora c'è il derby. Mourinho ha aperto la schermaglia dialettica e deve reggerla. Le partite più importanti sono quelle del prossimo weekend, è uno snodo psicologico importante per alcune".