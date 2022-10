Impallomeni: “Per il momento è lotta Napoli-Lazio. Spalletti sta facendo un gran lavoro”

"Per il momento è così, ma dice bene Spalletti che siamo solo all'undicesima giornata e a giugno si vincono i campionati e si tirano le somme. E' un Napoli entusiasmante, Spalletti sta facendo un grande lavoro. Sarri sta sbalordendo perché la Lazio non ha la rosa del Napoli e non mi aspettavo la crescita di certi elementi. C'è la volontà di credere nelle idee e la squadra lo ha seguito, crescendo nell'equilibrio".