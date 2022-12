Impallomeni: “Sembra proprio che Maradona si sia impossessato del corpo di Messi”

"Sono quattro squadre di cui si fa fatica a scegliere chi potrà vincere. Argentina e Francia sono le favorite ma poi devono superare le rispettive gare perché di scontato non c'è nulla. Mi piace sottolineare questa nuova versione di Messi, potremmo definirlo un Messi 5.0, relativamente alla sua storia col Mondiale. Sembra che il corpo di Maradona si sia impossessato in quello di Messi: quelle reazioni a fine partita contro la panchina dell'Olanda io non le ho mai viste in lui. Scatenato e con occhi spiritati, mi ha sorpreso la gestualità oltre a una enorme voglia di vincere questa competizione. Caratterialmente sembra aver raggiunto finalmente il livello che gli si richiedeva, diversamente dall'ultimo quarto di finale quando scomparve completamente dalla scena".