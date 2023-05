Impallomeni: “L’Inter sta meglio e ha più qualità del Milan. A centrocampo…”

"La partita si decide in mezzo al campo. L'Inter sta meglio e ha più qualità, ma in un derby tutto può succedere".

Il reparto che può incidere di più?

"Il centrocampo dell'Inter. Il Milan? La Champions ti mette adrenalina, ma ha il complesso del derby, vedi campionato e Supercoppa. Se l'Inter fa l'Inter non vedo come il Milan possa uscirne fuori. L'Inter la vedo in forma ma il Milan avrà l'orgoglio, con o senza Leao. Saranno sfide tiratissime ma scommetto sull'Inter".