Impallomeni: “Milinkovic? All’Inter ha un senso, al Milan di meno, alla Juve 0”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così della cessione di Sandro Tonali al Newcastle: "Se fossi un tifoso rossonero attenderei. Ora vediamo. Il campionato italiano è destinato a subire l'aggressività della Premier e di altri campionati. Se arriva un'offerta irrinunciabile l'affare si fa, mi dispiace. In passato il Milan si è privato di Kakà, Shevchenko, ma anche altri. Il tifo prima era pancia, oggi è testa. Il calcio sta cambiando, dobbiamo prenderne atto. AI tifosi del Milan dico di attendere, di stare sereni e vedremo cosa farà Cardinale ora quando incasserà il bottino. 80 milioni è un bel gruzzolo. Frattesi? Solo lui non basta, magari con Milinkovic puoi anche asciugarti le lacrime in un fazzoletto profumato. Milinkovic? All'Inter ha un senso, al Milan di meno, alla Juve zero".