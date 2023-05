Impallomeni: “Mourinho allenatore unico. Spalletti? Ecco cosa l’ha irritato”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così della finale di Europa League conquistata dalla Roma di Jose Mourinho: "Ieri ha fatto un passo indietro e gli va dato atto dell'umiltà che ha dimostrato. A fine partita ha ribadito che sono i giocatori lo hanno portato in finale, con una squadra che è andata oltre i propri limiti. Il segreto di questo gruppo che fatica in campionato ma è efficace in Europa ne certifica la vocazione estera. Mourinho è riuscito ad innalzare quanto di buono c'era. Per questo è un allenatore unico. Ha fatto le cose semplici, che poi sono le cose più difficili. Ha tolto un po' di fronzoli e dato mentalità. Con semplicità ha trasferito a tutti un qualcosa sul piano della mentalità. Può piacere ma è una squadra compatta con equilibrio e che ha un'identità".