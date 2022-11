Impallomeni: “Roma, Mourinho insoddisfatto. CR7 tradito, verità e futuro…”

“Cristiano Ronaldo? E' in una fase conclusiva della carriera, la carta d'identità parla chiaro. Sicuramente troverà una squadra, vedremo se si farà avanti il Newcastle. Ho seguito bene l'intervista che ha portato allo strappo con lo United, ho visto una persona piena di sè ma ha parlato come se dicesse 'ora vi faccio vedere chi sono'. Si è sentito veramente tradito, ma anche il club non è quello di una volta. La verità sta nel mezzo, come sempre, non può essere solo una questione di bizze del portoghese. Da anni il Manchester non si capisce cosa sia, non trova continuità. Attenzione però, a differenza di Messi che è un leader malinconico e non è molto amato, Ronaldo ha un carisma fortissimo. E' narciso, ma è più forte di lui e cerca un'occasione per battere un record personale unendolo a quello di una squadra. Non arrivi a quei livelli se sei un individualista, se non condividi insieme a una squadra gli interessi collettivi.