Impallomeni: “Napoli, da Spalletti denuncia forte. Se fossi in ADL mi allarmerei”

Le parole dell'ex calciatore a proposito di uno dei temi caldi emersi dopo la seconda gara in pochi giorni tra azzurri e rossoneri

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, delle italiane impegnate nelle coppe europee: "Milan-Napoli? Ancora tutto aperto. Napoli che si è ritrovato ma il Milan ha sfruttato le occasioni avute. E' tutto aperto, per il Napoli la discriminante sarà il recupero di Osimhen. Non avrà Anguissa e Kim ma importante è il recupero del centravanti. E poi le frasi di Spalletti non sono rassicuranti".

Cosa ne pensa del nervosismo finale?

"L'arbitro si sapeva che aveva il cartellino facile. Il Napoli ha peccato in ingenuità. C'è frustrazione per aver preso 5 gol in due partite, ma Spalletti che è nervoso ha ancora un colpo in canna. Al ritorno avrà dei problemi ma ha ritrovato il dominio di squadra. Prima del gol il Milan si era visto poco. C'è una conferma però, è una squadra il Milan che per caratteristiche dà fastidio a questo Napoli. Il Napoli sta accusando un calo fisiologico, e anche un senso di appagamento. Forse vivono la settimana come se avessero già vinto lo Scudetto e questo ti condiziona. Se ritrova gli occhi della tigre... Il Milan sa che è inferiore ma sta avendo la meglio per un atteggiamento diverso.

Ieri Spalletti, seppur criticabile nel post gara, ha ritrovato la squadra. Ho visto di nuovo una squadra con gamba. E' stato sfortunato ad affrontare il Milan non con gli uomini al top. Kvaratskhelia non ha giocato il tipo di partita che può fare, è quello che più ha patito l'assenza di Osimhen. Il Milan ha fatto una partita intelligente, umile, non tolgo alcun merito anzi, ma comunque il Napoli ha fatto bene".

Spalletti che poi mette in guardia i suoi tifosi per il ritorno:

"Ha ragione. Si sono fatti il mazzo per arrivare lì e hanno giocato in un ambiente spettrale. Ha fatto bene a chiamare tutti a raccolta e ad avvisare tutti. E' una denuncia forte di Spalletti, se fossi in ADL mi allarmerei se dovesse davvero allontanarsi Spalletti. Occhio che se le cose non tornano a modino, come dice lui, è capace di andarsene e per lui c'è la fila adesso".