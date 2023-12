Impallomeni: “Un risultato non positivo dell’Inter caricherebbe di più la Juve”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dei prossimi impegni di Inter e Juventus. I nerazzurri sfideranno il Genoa a Marassi, mentre la squadra di Allegri affronterà la Roma. "L'attenzione è rivolta a Juventus-Roma, che in passato ha dato tante emozioni. E' una rivalità sportiva molto importante".

"Prima però scenderà in campo l'Inter e molto dipenderà dal risultato di Genova, secondo me. Un risultato non positivo dell'Inter caricherebbe di più una Juve che sì ha un profilo basso ma anche così a 4 punti può lottare con l'Inter. Alla fine la spunta il più bravo ed è importante stare lì".